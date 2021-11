L'ja ha caigut per sota dels. Aquest mes d'octubre l'índex de la població activa sense feina s'ha situat en el 10,35% (377.960 persones desocupades); lluny del pic de la crisi sanitària d'un 14% (512.290) que es va assolir durant el mes de febrer del 2021. A Espanya, malgrat una tímida reducció, el nombre d'aturats se situa en 3,25 milions , arribant a un complicat 14,6% de la població activa.Aquestes xifres tan elevades, en contraposició a lapot respondre a diversos factors:o la necessitat de. No obstant això, la realitat al darrere detambé podrien estar jugant un paper clau.La companyia suïssa de recursos humans i portal d'ofertes laboralsha realitzat un estudi sobre el territori espanyol per conèixer quines són les sortides professionals que més es reclamen a dia d'avui a cada comunitat autònoma.En el cas de, les professions més demandades estan relacionades amb(estudi, disseny, desenvolupament, aplicació, implementació, suport o manteniment de programes informàtics),En el cas de leses prioritza la cerca de personal sanitari, enginyers industrials, administratius amb idiomes i operaris. Alencapçalen la llista els perfils relacionats amb el món de l'enginyeria, electromecànics, operadors de carretons elevadors i tècnics de manteniment. Per altra banda, ales busquen perfils IT, personal sanitari, tècnics industrials i enginyers.Més avall de la península, ase sol·liciten informàtics, carnissers, operaris i soldadors. I més al sud, com per exemple a, la cerca s'enfoca a perfils d'IT, personal sanitari, tècnics de laboratori i tècnics de manteniment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor