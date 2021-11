Absolts dos traficants de drogues perquè els Mossos van fer una entrada irregular

Irregularitats en l'entrada

La troballa deha quedat impune. El jutjat penal 1 de Figueres ha absolt dos acusats de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric perquè el 15 de març del 2018 els Mossos d'Esquadra van estar quatre hores "trucant insistentment a la porta i cridant perquè obrissin" fins a aconseguir accedir a l'habitatge. Un actuació que la sentència qualifica de "com a mínim sorprenent".i, per tant, també la que es va fer l'endemà amb autorització judicial. La sentència conclou que existeixen "dubtes raonables" sobre que els processats permetessin l'entrada dels agents "de manera voluntària".i a multes per valor de 9.253,4 euros per tenir 408 plantes de marihuana i la llum punxada en una casa d'Avinyonet de Puigventós. A l'inici del judici, la defensa d'un dels processats, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, va al·legar que l'entrada que els Mossos van fer a l'habitatge el dia 15 de març del 2018 era nul·la perquè els acusats no la van autoritzar voluntàriament. L'advocada de l'altre processat, Mònica Tarradellas, es va adherir a la petició, segons recull la sentència.i acorda la nul·litat de l'entrada: "No ha quedat provat que s'hagués informat degudament i formalment dels seus drets als acusats a fi de practicar el registre a l'interior del domicili".El jutjat penal 1 recull les declaracions dels processats, que van dir que havien obert la porta perquè els policies els havien "", la dels agents i la minuta policial i conclou que no s'ha pogut "arribar a la convicció que s'hagués obtingut el consentiment per a l'entrada i registre".La sentència subratlla que hi haen relació a que els acusats permetessin l'accés a la casa de manera voluntària: "Els agents van estar des d'aproximadament les deu trucant insistentment a la porta i cridant perquè els obrissin, fet que finalment va succeir cap a els dues". El jutjat remarca que va ser aleshores quan un dels processats va dir des d'una finestra que la porta estava oberta.Segons el jutjat, el fet que, tal com recull la minuta, els sospitosos estiguessin al final del passadís quan els agents van accedir a l'immoble és "significatiu": "És evident que no hi va haver un consentiment dels acusats".Quan van entrar a la casa, els policies van notar una fortor de"quasi insuportable" i van detenir els sospitosos. La sentència sosté que aquest accés a l'habitatge del dia 15 va ser una "entrada autèntica" i que no ha quedat esmenat per l'escorcoll que els Mossos van fer l'endemà ja amb autorització judicial. En el registre, van localitzar 408 plantes de marihuana, 22 làmpades, onze transformadors, dos extractors, 89 ventiladors i deu focus."El consentiment per a l'entrada i escorcoll ha de ser informat correctament i terminantment lliure, havent de saber l'interessant que pot negar-se a l'entrada", conclou laCom a conseqüència de la nul·litat, el jutjat recull que no hi ha cap altra prova que acrediti elni tampoc el de defraudació de fluid elèctric. Per això, absol els dos acusats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor