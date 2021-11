La policia continua buscant 12 dels passatgers fugats de l'avió de l'aeroport de Palma

La policia continua buscant 12 dels. L'aeronau feia el trajectei divendres a la nit va aterrar d'emergència a Son Sant Joan per la suposada indisposició d'un jove viatger.Durant l'espera per l'ambulància, es va produiri una vintena de passatgers d'origen marroquí van abandonar l'avió, van córrer per les pistes de l'aeroport i van saltar les tanques de l'aeròdrom, cosa que va obligar a tancar la infraestructura durant més de tres hores (entre les 20.30 hores i les 00.00 hores).Policia Nacional i Guàrdia Civil ja han pogut detenir 12 dels passatgers fugats i ara investiguen si la fugida havia estatsobre la marxa.La major part d'aquesta desena de detencions es van produir aquest dissabte a, després que els arrestats saltessin les tanques de l'aeroport de Son Sant Joan i s'amaguessin per la zona. Un dels fugats, però, va ser interceptat més lluny, al carrer de Manacor, ja entrant a Palma.Guàrdia Civil i Policia Nacional tenen constància que serien unesles que haurien fugit de l'avió Airbus A320 d'Air Arabia Maroc i en quedarien, per tant, una dotzena per localitzar i arrestar.i a desviar 13 vols de l'aeroport de Palma, cinc dels quals a l'aeroport de Barcelona-El Prat, segons Aena.

