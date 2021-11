​Clatellada de Cesc a un aficionat hiperventilat de la selecció espanyola

Gavi, la nova perla del Barça. Foto: FC Barcelona

Qui és Gavi?

Partidazo de Gavi defensivamente. Para enseñar a todos los chavales que la edad no importa si tienes una gran actitud y determinación. Por encima incluso del talento individual, el entrenador de hoy en día es lo que más valora. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 6, 2021

li tenen ganes en alguns cercles mediàtics de Madrid. No comparteixen la seva visió del futbol, molt vinculada al Barça, ni tampoc les seves sortides de to, en ocasions arrogants, contra algunes crítiques.El fet que gairebé no seleccioni ni un sol jugador del, tampoc ajuda. Tot, mentre el seleccionador i exjugador blaugrana continua apostant per les joves perles del Barça, com el jugador, a qui amb només 17 anys ja va posar de titular a la selecció absoluta.Aquesta crispació es pot viure a les xarxes. Aquest dissabte s’ha mostrat en una conversa a Twitter, arran d’una piulada d’un altre jugador del Barça,, que ha elogiat el partit de Gavi contra el Celta, on el Barça s’ha deixat remuntar un 0-3.La conversa s’ha fet en castellà. Cesc ha dit: "Partidazo de Gavi defensivamente. Para enseñar a todos los chavales que la edad no importa si tienes una gran actitud y determinación. Por encima incluso del talento individual, el entrenador de hoy en día es lo que más valora”.Un aficionat de la “roja”, un xic hiperventilat, l’ha respost a la mateixa xarxa social: “Si Gavi no se llamase Antoni Blanco y no fuese catalán, la opinión sería diferente.que tanto amo con ese fanatismo”Cesc l’ha respost amb contundència, clar i català, mai més ben dit: “amigo. Enteráte antes de hablar”.Gavi es diui va néixer a Los Palacios y Villafranca, a la província de Sevilla, el 5 d'agost de 2004. Juga de migcampista al Barça, club al que va arribar amb 11 anys, en un posició molt semblant a la de Cesc.Quan va debutar-hi amb el primer equip, el 29 d'agost del 2021, va esdevenir el quart més jove en fer-ho i 38 dies més tard era

