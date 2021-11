​Ponsatí: «Els que érem al Govern de l'octubre de 2017 hem d'anar perdent protagonisme»

“No soc una persona que em prengui les meves equivocacions amb tremendisme i per una part va ser un error personal, però crec que també va ser una oportunitat” @ClaraPonsati, exconsellera exiliada des de fa més de quatre anys #FAQSjasocaquíTV3 ▶ https://t.co/xEhFJS5tfe pic.twitter.com/MVGNIU02Dw — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 6, 2021

“Sabia que si no guanyàvem hi hauria presó i exili i vaig veure que no estàvem disposats a intentar-ho” @ClaraPonsati #FAQSjasocaquíTV3 ▶ https://t.co/xEhFJS5tfe pic.twitter.com/C3hpJkEnc2 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 6, 2021

L'eurodiputada de JxCatha considerat que els líders polítics que hi havia durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 tenen encara "massa protagonisme". "Els que érem al Govern de l'octubre de 2017ha reflexionat en una entrevista al FAQS de TV3.ha assegurat que "cal una recomposició dels lideratges polítics" i que les forces polítiques tinguin "un canvi d'actitud". "Sense això, difícilment hi haurà un canvi estratègic i un avenç en aquest embat", ha advertit.Ponsatí, que ha confessat no tenir relació amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, ni amb la seva secretària general, Marta Rovira,perquè té com a objectiu "el mentrestant". "Em sembla que és un Govern per no fer res. Per qui dia passa, any empeny", i no per treballar per la independència, ha criticat.A més, ha retret a JxCat que després de les eleccions al Parlament fes servir el"com a element de negociació" amb ERC. De fet, a dit que aquest organisme "encara ha de demostrar el seu valor" i que hauria d'actuar com a "eina perquè la república de Catalunya tingui uns mecanismes institucionals provisionals fins que no sigui una realitat al territori de Catalunya". Tot i això, Ponsatí es va presentar a les eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell i va resultar escollida la setmana passada.

