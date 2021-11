Aquestes són les afectacions de mobilitat per la Marató de Barcelona

Recorregut de la Marató de Barcelona 2021. Foto: Cedida

Aquest diumenge 7 de novembre arriba a Barcelona una nova edició de la, un esdeveniment esportiu que comportaràa diversos punts de la ciutat. És per això que l'Ajuntamenten els desplaçaments per les vies per on transcorrerà la prova.El tret de sortida serà a les 8.30 hores a l', que també serà l'arribada de la prova. Un cop s’iniciï la Marató i a mesura que avanci la prova, s’aniran succeint els diferents talls de trànsit al llarg del recorregut. Allà on la cursa ocupi tota la calçada no podran circular els vehicles. En la resta de casos hi haurà convivència entre vehicles i corredors.Mentre estigui en marxa la prova, la Guàrdia Urbana efectuarà les corresponentsper tal de minimitzar l’impacte en la mobilitat de la ciutat i el trànsit s’anirà reobrint progressivament una vegada els participants vagin completant l’itinerari.des de les 6.30 hores i fins les 15 hores del diumenge. En concret, provocarà afectacions en 65 línies de bus de TMB de les 98 que circulen en festiu: D20, D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 78, 79, 96, 97, 104, 109, 115, 120, 121, 122, 126, 133, 136, 141, 150, 157 i 192, més la ruta vermella i la ruta blava del Barcelona Bus Turístic.

