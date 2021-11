S'activa el pla Ventcat per la previsió de fortes ratxes als Pirineus

🔊 Demà diumenge el fort vent afectarà les cotes altes i mitjanes del Pirineu i Prepirineu. A l'Alt Empordà es podran superar els 108 km/h



Preaució en les activitats de lleure a l'aire lliure i en els desplaçaments a la zona afectada.



Prealerta #VENTCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/2FkoDS9g22 — Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2021

Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya () per les fortes ratxes que s'esperen a partir de la matinada de diumenge als Pirineus. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi haurà fort vent sobretot a cotes altes i a l'amb ratxes que poden superar elsL'episodi afectarà el Pirineu i el Prepirineu i s'espera que vagi disminuint d'intensitat cap al vespre. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil ha demanat extremar la prudència a l'hora de fer desplaçaments i activitats a l'aire lliure imentre bufi el vent.També alerten de no acostar-se alsi esculleres, ja que les fortes onades són perilloses. S'ha fet una crida a retirar de façanes i balcons elspel vent, com les decoracions nadalenques que ja s'han col·locat en alguns indrets.De fet, aquest dissabte els Bombers de la Generalitat ja han fet cinc serveis a la Selva a causa de les fortes ratxes de vent. Una de les actuacions ha estat a migdia per retirar un arbre caigut a sobre d'un vehicle en circulació asense que s'hagin de lamentar ferits, i una altra sortida ha estat per treure un pal de la llum tombat a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor