ERC presenta el seu «pols a l'Estat» com la via efectiva pel referèndum i la independència

L'estació final i la de la taula de la "contradicció"

Junqueras i Rovira a l'acte per fixar la posició d'ERC Foto: Marc Puig

Aposta clara per la CUP

La línia vermella del català

ERC es referma en la seva aposta política pel referèndum i la independència. I a curt i mitjà termini això passa, entén la direcció, per la. Els dos líders del partit,, han assegurat que ser-hi i posar l'Estati obligar el govern espanyol a fer "una proposta" és la forma més efectiva de fer-li"Ser a la taula forma part de l'acumulació de forces, ens dona més", ha assegurat Rovira indicant que aquest és el camí que, malgrat, "ens va acostant a l'objectiu final, que és la independència i que mai ha canviat". Ella i Junqueras participaven en un acte amb la militància a laplantejat com una ocasió de posar al dia l'agenda política del partit i refermar-la a les portes de la convenció nacional.Per Junqueras tot plegat és "un pols a l'estat" que fa, ha explicat citant la Ilíada d'Homer, una. Així és, si més no i segons que ha dit, com ell ho explica al seu fill. "Som en una, perquè ells no volien seure i nosaltres hem forçat vehicular aquest pols que vol la majoria per poder tornar a votar", ha explicat.Pel líder d'ERC per fer-ho cal ser "" perquè no només es tracta d'exercir el vot, com ja es va fer a l'1-O quan els republicans ja eren al Govern amb Junts, sinó que ara es tracta també de, és a dir de fer-lo efectiu. "No hi ha una independència possible si no és amb el reconeixement de la comunitat internacional", ha afirmat davant unes tres-centes persones. Rovira ha defensat l'1-O però també la necessitatdel 2017, un dels trets diferencials amb els seus socis de Junts.En la línia de Rovira, i per intentar contrarestar les crítiques de Junts, el líder d'ERC ha afirmat que el seu partit "no s'ha mogut d'on ha estat sempre" i ha evocaton el seu partit, que va acabar demanant el no, ja va defensar el dret a decidir. Però ha estat punyent quan ha afirmat que "" per poder convertir Catalunya en un estat. Rovira al seu torn ha indicat que el projecte d'ERC és "sòlid" i que, com va indicar el fundador del partit després de proclamar la República catalana el 1931, per arribar "a la victòria final" cal fer el camí "".L'estació final és la independència per la via del referèndum, però ara el tren republicà és a la taula de diàleg, que té poques expectatives d'èxit i que és, que ni tan sols en forma part. Els republicans la defensen com una forma de posarl'altra part. "Els obliguem a posicionar-se", ha diten relació a. I si no es posicionen i tenen contradiccions, ha afirmat el president d'ERC, es posen "en evidència davant una part de"., que ha connectat en directe amb una gran pantalla i, com Junqueras, estava asseguda en un tamboret, talment com si un i altre estiguessin compartint escenari ha indicat que "ser republicans i demòcrates" és seure a una taula de diàleg iL'acte de la Llotja de Mar aquest dissabte és el primer que fa ERC amb la seva militància després de gairebépel context de pandèmia. Fins ara els actes havien estat telemàtics o de petit format, fins i tot en la campanya del 14 de febrer. Entre els assistents hi havia la plana major del partit i el Govern però no el president de la Generalitat,, de viatge a Glasgow (Escòcia) perEl diàleg Junqueras-Rovira arribava també després d'una setmana marcada per laespanyols al Congrés després de pactar amb el PSOE la introducció de quotes pel català a la llei de l'audiovisual i la revisió de l'execució pressupostària. Mentrestant, a Catalunya la negociació de Junts i ERC amb la CUP per aprovar els comptes catalans es va complicant Aquest assumpte també ha tingut atenció dels dos líders del partit. I han estat clars en afirmar quei no per refer ponts amb els socialistes a Catalunya. Cap picada d'ullet al PSC i sí un missatge clar que. "Fer-ho amb ells ens permet treballar contra els oligopolis i per la sostenibilitat i mantenir juntdel 14-F", ha dit la secretària general.Els republicans volen, ha afirmat, consensos en temes com ara les renovables, però també "transformar i lluitar. "O ens aliem amb la CUP per un futur més sostenible o tindrem el mateix de sempre amb els de sempre", ha dit Rovira. Junqueras ha afirmat que darrere l'ampliació de l'aeroport que avalaven els socialistes i els seus socis de Junts hi haviaRovira ha defensat un enfocament feminista de la política i resoldre debats com el de la renda garantida. I un i altre també s'han aturat en. Junqueras ha recordat que si algú vol els vots d'ERC [en referència al PSOE] ha d'assumir que el català és "vehicular" i Rovira que en aquest àmbit no es pot ferque té el català. "Tenim el dret a usar la llengua i l'obligació de promoure-la i defensar-la", ha reblat el president del partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor