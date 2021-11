Brot de Covid-19 a la presó de Brians 2 amb 97 positius

El departament deha informat d'un brot dea la presó de) amb 89 presos i set treballadors. En aquest context, hi ha dos mòduls en què els presos no poden sortir de les cel·les i sis mòduls en què no es pot sortir de l'edifici.Pel que fa a l'origen del brot, els primers casos van tenir lloc a un dels torns de bugaderia. Tot i això, el servei amb més problemes de falta de personal es troba a cuina, on ja s'ha reforçat el servei. Del diagnòstic dels contagiats, només se sap que entre els presoners hi ha vuit persones amb símptomes lleus i 81 son asimptomàtics.Justícia apunta que s'estan complint tots els protocols i recorda que el 82% han rebut la pauta completa de vacunació. A més, a partir del dia 15 de novembre començarà la vacunació de reforç als que han rebut Janssen i als majors de 70 anys. Paral·lelament, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans denuncia que el brot és el pitjor des de l'inici de la pandèmia i demana una "explicació detallada" a Justícia.

