Troben morta una dona als lavabos del festival de les Arts de València

El cos d'una dona de 39 anys ha estat localitzatals lavabos deldedurant la nit de divendres a dissabte. Els primers indicis apunten que es tracta d'unaa causa d'una, segons han detallat fonts pròximes al cas.Una amiga de la víctima hauria trobat el cadàver i tot seguit hauria avisat als responsables de l'esdeveniment i els serveis d'emergència. La policia espanyola ha detallat a Europa Press que "no està investigant els fets" tenint en compte la causa més probable del traspàs.Un cop coneguts els fets, el festival ha expressat en un comunicat el seu "més sentit condol als familiars i amics" de la persona morta per una aturada cardiorespiratòria, tot citant els serveis mèdics. Els responsables de l'esdeveniment també aprofiten per agrair al personal sanitari que van fer el "possible" per salvar la vida a la víctima.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor