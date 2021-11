El Govern sancionarà amb 6,5 milions d'euros a tres empreses per incomplir la normativa del CO2

El Govern de la Generalitat de Catalunya sancionarà amba tres empreses perAixí ho ha anunciat aquet dissabte la consellera d’Acció Climàtica,, a la​"Serem inflexibles amb les empreses que no compleixin amb les seves obligacions ambientals", ha dit la consellera.En concret, s'han obert els expedients pera tres empreses que no han lliurat els crèdits obligatoris d’emissió de CO2. Jordà ha recordat que l’emergència climàtica "és unque ens interpel·la a tots, a administracions, a empreses, a entitats i a la ciutadania". En aquest sentit, Jordà ha reiterat que "el Govern farà servir tots els recursos al seu abast per garantir que els compromisos i les normatives d’emissions des compleixin".Les empreses a les quals s’ha obert expedient sancionador son instal·lacions sotmeses al règim del comerç de drets d’emissió de la, que estableix que han de dipositar anualment un nombre de crèdits equivalent al de les seves emissions en el registre europeu. Aquests crèdits són els que han obtingut gratuïtament, si n’hi corresponen, més els que han de comprar al mercat, si excedeixen les emissions que tenen assignades. Les infraccions detectades inclouen no lliurar la totalitat dels crèdits, la, i la presentació de, o sense verificar.En total la Generalitat ja ha obert nou expedients sancionadors a vuit empreses: un per infraccions molt greus i greus, tres per infraccions molt greus, dos per greus i tres per lleus. Excepte els oberts aquest any, que encara estan en tramitació, tots han estat resolts per un import total d’unsA Catalunya, aquest any 2021, 122 instal·lacions han hagut de presentar els informes verificats sobre les seves emissions, que representen, aproximadament, eldel país.

