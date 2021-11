La presidenta del, la socialista, ha instat ela "sortir del bucle" a l'hora de negociar elsal Parlament i no aprovar-los unilateralment des del bloc sobiranista.En cas de no fer-ho, Batet considera que l'executiu d'"es seguirà equivocant" si no volen governar "per a tot". Així, creu que aprovar els comptes catalans de la mà delseria "apostar per la convivència", ja que els socialistes, diu, "sempre ha estat del costat dels ciutadans de Catalunya amb responsabilitat, rigor i les polítiques que necessiten".En la mateixa direcció, quan falten pocs dies perquè el Govern porti la proposta de pressupostos a la cambra catalana, Batet ha assegurat, en un acte del PSC, que el suport dels socialistes catalans seria "garantia" de justícia social, cohesió, integració i convivència.En l'àmbit estatal, Batet ha lloat els pressupostos del govern de, els quals, assegura "compleixen" amb Catalunya. En relació amb els comptes estals, ha remarcat els 2.230 milions que es preveuen pel Principat i ha destacatles partides per ai la mobilitat urbana, la digitalització empresarial i la cultura.En aquesta línia, ha assegurat que els pressupostos "es fan càrrec de la situació de les persones més necessitades" ressaltant l'aposta per lper afegir que "els pressupostos atenen les necessitats dels catalans". Els comptes, ha afegit, "aporten a Catalunya allò que mereix i que no sempre s'ha aconseguit".Després que els Pressupostos Generals del 2022 hagin superat totes les esmenes, Batet ha carregat contra l, la qual "es dedica a atacar" les institucions democràtiques". Per això, ha remarcat la importància d'un Congrés "fort, reconegut" en un context de democràcia que garanteix "la pluralitat i el consens". En aquest escenari, ha apuntat al PSC com a "garant del creixement econòmic amb consciència ecologista, de la justícia social i del compliment de la constitucionalitat del país".

