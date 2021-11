Vuit camells i una llama s’escapen d’un circ a Madrid i passegen per la ciutat

Vuit camells i una llama, en llibertat, pels carrers de Madrid. És l'estrambòtica escena que es van trobar els vianants i conductors que circulaven pel barri de Carabanchel, al sud de la capital espanyola, aquest divendres a primera hora del matí.



Els animals, van escapar-se d'un circ instal·lat al mateix barri cap a les cinc de la matinada. Diversos ciutadans van avisar la policia espanyola, que es va personar al lloc i va custodiar la manada fins al circ, on van tornar sans i estalvis.

Varios camellos🐫🐫🐫 y una llama 🦙 se han escapado esta noche de un #circo en #Madrid.



Agentes de la UPR🚔 los han localizado y custodiado para que pudieran volver sanos y salvos.#WeLoveAnimals💙 pic.twitter.com/4bX5T9cICf — Policía Nacional (@policia) November 5, 2021

El propietari dels animals, Quiros Circus, creu que la fugida es deu a un sabotatge per part d'animalistes que protestes contra el seu circ cada any. En aquest sentit, apuntava que la tanca elèctrica al voltant del recinte havia estat tallada.Madrid no permet els animals salvatges en circs des de la primavera de 2020, però els camells i les llames es consideren animals domèstics, de manera que no formen part de la prohibició. Tot i això, la imatge dels animals ocupant la calçada ja ha fet la volta al món.

