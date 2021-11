L'avís de Cuixart: «La confrontació entre partits no porta enlloc»

El president d’Òmnium Cultural,, considera que la. "La confrontació entre partits no porta enlloc, perquè la discussió és tan de matís que no sabem a què respon", ha assenyalat.És per això que aposta peron ja "no podem anar només a la contra", sinó que "s'ha de ser capaç de tambéo s'entrarà en una situació de". Cal, segons ell, fer-ho, però afegeix que "o els partits es tornen a sentir forçats per la societat civil o passarà el que ha passat durant molts anys en aquest país: que vagin gestionant el dia a dia, sense una proposta en concret".Cuixart ho ha dit des de la Universitat de Vic, en el marc de laque ha reunit uns 250 quadres directius de l’entitat, tant de la junta nacional com de la cinquantena de juntes territorials. El president d’Òmnium Cultural els ha emplaçat a seguir-se formant i empoderar-se per "traçar noves estratègies en el marc de la construcció d’un sol poble". ", ha dit. En aquesta línia ha apuntat directament que els poders de l'Estat "entenen la diversitat com un atac, però no ho aconseguiran", perquè "la fractura social a Catalunya no va d’identitat; és entre els que poden arribar a final de mes i els que no hi poden arribar".Després del parlament de Cuixart, s’ha celebrat la sessió plenària a càrrec de Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, on també s’ha parlat sobre la. Posteriorment s’han fet diverses sessions de treball sobre diferents aspectes interns de l'entitat i del seu pla de treball.

