El «mètode mirapins», nova tècnica de robatoris al metro

Els Mossos d'Esquadra han detingut dotze persones que formaven part d'un grup organitzat dedicat a cometre robatoris a la xarxa de metro de Barcelona amb un nou mètode conegut com a "mirapins".



Detenim 12 persones que furtaven targetes de crèdit als usuaris del metro per robar-los diners. Usaven el mètode dels ‘mirapins’ en què els lladres observen com les víctimes posen el PIN en usar les seves targetes i després les furten per usar-les en caixers automàtics pic.twitter.com/Rk0CgJtw8G — Mossos (@mossos) November 6, 2021

Tal com ha compartit a xarxes socials la policia catalana, agents del cos han detingut els delinqüents perals usuaris del suburbà. Abans, però, observaven les víctimes quan introduïen el PIN quan l'utilitzaven, acció que dona nom al mètode.Per advertir la ciutadania, els Mossos han compartit a Twitter un vídeo on demanena l'hora de fer servir les targetes. En aquest sentit, recomaneno qualsevol objecte, així com vigilar que ningú miri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor