Cau la criminalitat, però augmenten els delictes sexuals a Barcelona

La criminalitat, els primers nou mesos del 2021, ha caigut a tot l'Estat un 14% respecte al mateix període de 2019, l'últim any comparable a l'actual, ja que al 2020 el confinament va ensorrar la delinqüència a mínims històrics. Ara bé, la baixada més acusa s'ha viscut a Barcelona. Segons l'informe del Ministeri d'Interior publicat aquesta setmana, la delinqüència entre el gener i el setembre del 2021 ha caigut un 39% en comparació al mateix període de fa dos anys.



La caiguda més dràstica entre els delictes que s'han comès enguany a la ciutat comtal es produeix en el de lesions, amb una baixada del 81%, fins a 465, i els homicidis, que han caigut un 73% fins als quatre. Així les coses, però, el més notable és la reducció d'un 56% dels delictes de furt, els més comuns a la ciutat. Tot i la forta caiguda, enguany se n'han registrat 37.101. Els robatoris amb violència també han caigut un 32%, fins als 7.378.

A l'altra cara de la moneda s'hi troben els delictes que augmenten, i aquestes dades sí que són preocupants. A banda dels delictes de drogues, que pugen un 94% fins als 738, els crims que van a l'alça son aquells relacionats amb laAixí, les agressions sexualsfins a les 129, els delictesaugmenten un 5% fins als 659. També pugen un 3% la "resta de delictes contra la llibertat sexual", fins als 530. A la resta de l'Estat, les agressions sexuals amb penetració han augmentat un 14% i els delictes contra la llibertat sexual, un 9%.La. El Principat lidera el rànquing de regions de l'Estat on més ha baixat la criminalitat aquest 2021, amb una caiguda del 22%. La segueixen les Illes Balears amb una taxa similar. A les Illes Canàries cau un 17% mentre que en regions com Cantàbria i Galícia augmenta un 3% respecte a les dades del 2019.Aquestes xifres situen Barcelona en el seu millor any des que es recullen aquestes dades. Fins ara, el 2016 havia estat l'any més segur, amb 115.324 delictes els primers nous mesos de l'any. Enguany han estat 91.434, un 20% menys. El pitjor va ser el 2019, amb 151.591. A Madrid, en el mateix període del 2021 s'han registrat 145.116 delictes.

