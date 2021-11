La CUP diu que estan «més a prop del no que del sí» als pressupostos de la Generalitat

Laconsidera que estanencara de poderamb el Govern per votar i aprovar elsde la Generalitat per al 2022, però tot i això no tanca la porta a poder arribar a un acord."Ara mateix estemperò no renunciem. Seguim pensant que el necessari per al país és un sí als pressupostos i en això treballem", ha dit la portaveu del grup parlamentari de la CUP, Eulàlia Reguant en una entrevista a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, l'anticapitalista assegura que, especialment, enque, segons diu, no estan desenvolupant-se "com hauria de ser".Així, Reguant concreta que" per "certes coses que estaven a l'acord d'investidura i que no han avançat com creiem que haurien d'estar passant, i per una certa sensació d'un Govern que no té clar cap a on va, que dificulta tenir un horitzó clar".Per a la CUP, qüestions com l'i les, la, o l'ús de les, per exemple, son qüestions que "fan veure que l'acord d'investidura no va en la línia que hauria d'anar i que per tant posa en discussió aquest acord".

