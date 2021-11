Albiach s'ofereix a Aragonès per pactar els pressupostos

El futur de l'espai polític

La coordinadora de Catalunya en Comú i presidenta d'En Comú Podem al Parlament,, ha tornat ade la Generalitat per al 2022, que el Govern té previst aprovar el proper dimarts.En el marc del seu discurs davant el Consell Nacional de CatComú, Albiach ha reclamat al president,i a tots els actors polítics involucrats en l'aprovació dels comptes "" que "". "Aragonès s'equivocaria si ens presentés uns pressupostos de caixa o faixa. La política no és això;Son moments d'excepcionalitat", ha dit.I és que per a la líder dels comuns,i facin un esforç perquè els comptes del 2022 "siguin els". En aquest sentit, ha demanat també a tots els actors que negocien o volen pactar el pressupost –ERC, JxCat, CUP i PSC- que entenguin que "s'està en un moment excepcional, sortint d'una crisi duríssima per la pandèmia i amb joves que només coneixen la crisi com a forma de vida", per tal d'entendre quin tipus de comptes calen ara mateix.però hem de garantir que els diners arribin a cada ciutadà, fins a l'últim municipi de Catalunya", ha dit, tot reclamant queEn ple debat sobre com s'ha d'articular l'espai a l'esquerra del PSOE a tot l'Estat,ha volgut remarcar davant els seus l'erelsen unaque inclogui partits i ciutadania d'esquerres sense sigles sota elde, possiblement, la ministra de Treball,"Com a organització, hem d'obrir-nos a aliances amb un projecte estatal que volem que transcendeixi els partits. Hem de ser els partits però hem d'arribar a més ciutadania que encara no forma part dels partits", ha comentat. En aquest sentit, la assenyalat que la propera assemblea nacional dels comuns "serà el reimpuls per seguir obrint-se, ser més permeables i assenyalar un rumb clar de cara al 2023 i els reptes que hi ha en els propers dos anys".

