Xavi, emocionat: «Torno al club de la meva vida»

. Aquestes són les paraules quepronunciava aquest matí abans de pujar a l'avió a l'aeroport de Doha. Il·lusió per fer les coses bé, treballar i fer molt equip i tornar el Barça on mereix ser són els objectius principals del ja nou entrenador del Barça Després d'hores de negociacions, Xavique tothom hagi "remat" perquè puguési dirigir l'equip en el que no és el "millor moment de la història del club". L'egarenc ha fet referència a situacions dolentes que ell mateix ha viscut dins del Barça per demostrar que es pot tirar endavant.Xavi haen funcions,, i ha deixat clar que el primer que vol fer és. L'exfutbolista ha dit que s'han de posar a treballar "des del minut u", tenint clar quin és l'equip que tenen, i sempre explicant-los quina idea de treball vol seguir.L'egarenc. Sergio Busquets, Gerard Piqué, Ter Stegen, Sergi Roberto i Jordi Alba van lluitar amb Xavi durant la seva etapa amb la camiseta blaugrana i ara estaran sota les seves ordres. Xavi ho veu com un "": "Sé com entrenen, sé com són i a més son els capitans de l'equip".No ha amagat tampoc l'emoció a les xarxes socials i a primera hora d'aquest dissabte ha fet una publicació al seu compte d'Instagram on, amb imatges mítiques del seu pas pel club, anunciava el retorn al lloc que l'ha vist créixer: ""."No puc descriure amb paraulesque porto al meu cor", ha escrit Xavi. El nou entrenador, que s'estrenarà al derbi contra l'Espanyol, haalla confiança dipositada en ell i no s'ha oblidat delsque "van creure" que havia d'assumir aquest repte.

