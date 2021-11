Tancat l'aeroport de Palma després que passatgers hagin fugit d'un avió

L'estàal trànsit des de dos quarts de nou de la nit després que passatgers hagin fugit d'un avió que feia eli deambulin per les pistes, segons ha informat aquest divendres a la nit a través del seu compte de Twitter el grupAquesta font parla d'esperes i desviaments un cop s'ha hagut d'aturar l'aeroport per "seguretat". Segons IB3, la tripulació de l'avió ha demanat aterrar a l'aeroport mallorquí per atendre un dels viatgers. Lai labusca els passatgers que han fugit, afegeix la televisió mallorquina. El grup de controladors també afirma que informacióavisa de regulacions per pista i rodadores bloquejades per seguretat."Esperes en arribada a Palma i possibles desviaments. Trànsit amb destinació a aquest aeroport parat per seguretat. Pel que sembla ha aterrat un vol i podria haver-hi passatgers passejant per pistes", ha tuitat el compte oficial dels Controladors Aeris. Els fets han ocorregut al voltant de lesexplica que es tracta d'una "incidència en desembarcar un vol".

