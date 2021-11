Un professor de la UAB abandona un màster perquè no li deixen fer classes en català

Obro fil. Acabo d'abandonar la docència d'un màster de la @UABBarcelona perquè obligaven a fer-la en castellà i prohibien el material en català.Malauradament, cada vegada s'està menystenint més la nostra llengua amb les excuses de la internacionalitat, etc. @educaciocat — Jordi Juanico Sabaté (@jordijuanico) November 4, 2021

a la comunitat universitària per la. Ara, el professor d'un màster de la(UAB) ha decidit abandonar la docència d'aquest curs perquè no el deixen fer. En concret, el mestreexplica en un fil a Twitter que "s'està menystenint la nostra llengua amb l'excusa de la internacionalitat".Segons explica Juanico, l'obligaven a impartir el màster eni es prohibia el material en català. El tambécreu que aquestes accions individuals "no serviran de res", però si per la seva "pau i dignitat personal". A més, creu que fer-ho públic pot ajuda a pensar que tenim "un"."Jo sé que hi perdré diners i potser prestigi acadèmic. Però la meva consciència i la meva dignitat, i la de la meva cultura, estan per damunt d'això", ha sentenciat Juanico. Per la seva banda,, vicerectora dede la UAB, justifica el canvi de llengua en declaracions a TV3 perquè "hi ha molt estudiant estranger que no s'ha pogut desplaçar per la pandèmia i es va acordar una modalitat híbrida per fer la teoria per".​​

