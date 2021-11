Mor als 28 anys l'empresària i dissenyadora de moda Federica Cavenati

L'empresariaha mort a l'edat de 28 anys de forma sobtada. La fundadora de la firma de modaes molt popular per haver vestit amb el seus dissenys a figures rellevants de la música, com, i també a l'influencer Kendall Jenner, a l'actriu, o, dona de, entre altres personalitats.La notícia ha estat comunicada per la mateixaamb un comunicat fet pública a l'edició britànica de la revista, en el qual indiquen que Cavenati ha perdut la vida a conseqüència d'una "". L'empresària va fundar la marca 16Arlington l'any 2017 amb la seva parellaEls dissenys de la marca van encantar a les, com la de la Setmana de la Moda de Londres, i destaquen per, trencant amb els estàndards clàssics de la costura. La parella que gestionava l'empesa s'havia conegut estudiant moda i el nom de la marca és el de laon vivien.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor