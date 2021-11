Ja es pot circular pel túnel de Glòries en sentit Besòs

Elja és una realitat. Des d'aquest dissabte a les 6.00 hores, milers de cotxes que surten de la capital catalana cada dia podran fer-ho per un nou tram. La previsió és que permeti alliberar part de l’espai que els vehicles ocupen a la superfície. El túnel té una longitud total de-1.157 metres si s'hi inclouen les rampes d'accés- i, actualment, per aquesta via hi circulen unsen tots dos sentits.El que haurà d'esperar és el, que està previst que entri en funcionament a principis de l'any. D’aquesta manera els pròxims mesos finalitzarà una de les obres de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a la ciutat i de gran rellevància històrica i veïnal.Aquests darrers dies s’han estat realitzant lesi prèvies a l’obertura del túnel en sentit Besòs per assegurar que es posa en marxa amb les màximes garanties a tots els nivells. Es tracta de qüestions relacionades amb lai lad’aquesta infraestructura, que requereixen la intervenció i les comprovacions delsi dels operadors de túnels.A partir d'ara, l'es fade les Corts Catalanes, a l’altura del carrer de Padilla. El túnel dona servei a tots els vehicles que vagin en direcció(C-31) o als que han d’agafar la sortida del carrer Bilbao. Els vehicles que accedien a lades del carrer Llacuna ja no ho poden fer des d’aquest punt i han d’anar a buscar el tronc central de la Gran Via des de la incorporació del carrer Selva de Mar, passant pel carrer Perú.Pel que fa al, la mobilitat s’articula ara a través dels carrers de l’entorn del parc de les Glòries. Concretament, s’ha d’utilitzar el carrer Castillejos (sentit mar), Bolívia (sentit Besòs), Badajoz/Independència (en sentit muntanya) i Aragó (en sentit Llobregat). Tot i això, de moment, i fins que no s’obri el túnel d'entrada a la ciutat, els vehicles que es desplacin en sentit Llobregat podran continuar travessant pel mig de la plaça.El carril de la dreta del tronc central de la, a l’altura del carrer Padilla es desvia ara obligatòriament per enllaçar amb el carrer Castillejos. El lateral mar de la Gran Via passa a ser d'ús exclusiu per ai veïns en el tram Ciutat de Granada a Rambla del Poblenou, i també en el tram de Marina a Padilla. Des del carrer Castillejos els vehicles no poden accedir a la Gran Via.Pel que fa als altres modes de transport, elsque circulen en sentit Besòs han de creuar per l’interior del túnel i els urbans ho fan per la superfície de la plaça, igual que lesi els, tot i que els seus recorreguts s’aniran adaptant a les diferents fases d’obres vinculades al projecte de Canòpia.

