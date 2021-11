L'ANC renovarà el seu secretariat nacional a finals d'abril

L'(ANC) celebrarà les eleccions per renovar el seua finals d'abril. Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar l'ACN, l'entitat està ultimant els detalls per concretar la data de la pròxima(AGO), l'òrgan amb facultats de convocar els comicis interns.A partir d'aleshores, es posarà en marxa la maquinària electoral de l'entitat per escollir la nova direcció i el calendari apunta que tot plegat serà a finals d'abril. D'entrada ja se sap que l'actual presidenta,, no podrà concórrer a les eleccions perquè ha esgotat els dos mandats de dos anys que estableixen els estatuts. Paluzie, per tant, haurà de deixar la presidència de l'entitat.A banda de Paluzie, altres membres de l'ANC com el vicepresident,, o el responsable de comunicació,, tampoc es podran postular en els nous comicis perquè també han esgotat el temps que podien ocupar el càrrec.

