Nova estafa a TikTok: utilitzen una identitat falsa per robar diners

s’està convertint en una de les xarxes socials preferides pels. Una de les últimesque s’ha detectat a la xarxa social és la d’aconseguir diners a través d’una identitat falsa. Es tracta d'una estafa relativament senzilla d'executar: l'estafador agafa unrealitzat per uni el reprodueix en un canal propi en el qual fingeix ser aquesta persona.Així doncs, demanaals seus seguidors fent-se passar per una celebrity. La manera que tenen els estafadors de convertir el seu engany en una activitat lucrativa és sol·licitant a les sevesque els enviïn, que ells després poden canviar per diners reals seguint la política de TikTok.Que els artistes i famosos de TikTok demanin regals virtuals als seus seguidors és bastant, i a canvi els ofereixen accés privilegiat com per exemple unao participar enen el vídeo que s'està retransmetent.La cantant, l'actorsón alguns dels famosos als quals se'ls ha suplantat la identitat per estafar usuaris. Així doncs, cal anar amb compte a l’hora de fer pagaments a través d’aquesta xarxa.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor