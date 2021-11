Les tres novetats que incorpora WhatsApp per a usuaris d'Android

La principal plataforma de missatgeria instantània torna a introduir novetats per als usuaris d'Android que actualitzin l'aplicació. Aquestes són les característiques que incorporaper millorar la comunicació a través del servei.La primera novetat és unaenviats per WhatsApp que compartim en un xat. Ara ocupa més espai la imatge de la pàgina que estem remetent, a més del títol del contingut que estem trametent, per tal que sapiguem d'un cop d'ull què és per si interessa fer-hi clic i consultar-ho.La segona gran nova funció de WhatsApp són els anomenats, uns gràfics animats que apareixeran de forma senzilla quan escrivim. Per exemple, si posem "haha" per riure, apareixeran suggerides enganxines relacionades amb aquesta expressió, perquè triem si volem afegir-les a la conversa.Per últim, l'aplicació de missatgeria incorpora opcions noves per a la, WhatsApp Web. Ara permetrà crear stickers amb imatges pròpies i el text que triem. També és possible retallar o girar la imatge.​​​

