Miquel Montoro explota contra el «bullying»: «Ho vaig passar molt malament»

"És una cosa que no hauria d'existir; quan t'ho fan durant quatre anys ho acabes passant molt malament". Amb aquesta frase ha reconegutque va patirper part dels seus companys de classe. En una entrevista en el marc de la campanya #ActuamosContraElBullying, Montoro explica que es reien d'ell dient-li "" i per ser "un noi de, al que no li agrada jugar a la".El jove mallorquí també llança una "reflexió per alsi per a les": "Per què no és el que fa bullying el que ha de marxar del col·legi? Això és molt injust i ens faa qui el patim". Tot i això, Montoro creu que haver patit assetjament escolar l'ha fet "més fort" i l'ha ajudat a "". "Aquí estic jo i he de manar, excepte si és la meva mare amb una sabata a la mà", bromeja."No t'has de deixarper una persona que no val ni dos euros", aconsella. Montoro acaba el missatge demanant que si una persona coneix algú que està passant per aquesta situació d'l'ajudi a sortir-se'n. "", conclou el jove mallorquí.

