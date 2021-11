Un jutjat de Granollers investiga Fèlix Millet després de ser denunciat per l'Agència Tributària

El jutjat d'instrucció número 4 deha obert una investigació contradesprés que hagi estat denunciat per l'Agència Tributària. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el maig passat el jutjat va obrir diligències pels delictes de falsedat documental i apropiació indeguda.De moment s'han practicat diversesi s'està pendent de fixar data per a la declaració de l'investigat, informa la mateixa font. El diari El País ha publicat que, en concret, s'investiga la desaparició de diversos objectes de valor de la mansió de l'on viu l'expresident del Palau de la Música, objectes que estaven embargats per ordre judicial.Millet, de 85 anys, va ser condemnat pel saqueig del, per un valor de 23 milions d'euros. Els béns embargats i presumptament desapareguts havien de servir per retornar part d'aquests diners.El que s'ha trobat a faltar és un piano de cua de fusta, un capçal de llit del segle XVIII, uns ullals d'ivori, una desena de figures d'animals també d'ivori i tres figures de pedra amb motius africans. Són objectes que formen part, afegeix el rotatiu, dels 44 béns mobles que el 2012, en plena instrucció del cas Palau, el jutge va embargar després d'ordenar el

