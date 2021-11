Pere Almeda, nou director de l'Institut Ramon Llull per la renúncia de Francesc Serés

La junta rectora de l'(IRL) ha nomenat aquest divendresi Samaranch com a nou director de la institució en substitució de l'escriptor, que ha renunciat al càrrec al qual va accedir al juny "".Almeda ha estat fins fa poc director delde la Generalitat i de la revista Idees.de professió, té un diploma d'Estudis Avançats en Ciència Política i un postgrau en Relacions Internacionals i Cultura de la Pau, a més de ser professor associat de Ciència Política a la Universitat de Barcelona (UB).Ha estat col·laborador en institucions com ara el, diversos departaments de lai el, i va ser coordinador del projecte internacional del recinte històric de Sant Pau i de laHa estat vinculat a projectes culturals i va ser director de la, on va impulsar iniciatives com el Festival Poesia i+, és membre del consell assessor de l'Escolad'i aquest any ha impulsat com a coordinador i editor el llibre col·lectiu Catalunya-Espanya: del conflicte al diàleg polític?.Pel que fa al director sortint, Francesc Serés, ha deixat un missatge de comiat a través de Twitter: "Molta sort,; molta sort, Llull, i Creació, i Literatura i Universitats. Gràcies a tots els que m'heu acompanyat i fet", afegint també: "Agafo vacances una temporada.per a tothom i sort i encerts a la nova direcció".

