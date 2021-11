Un futbolista espanyol en actiu fa públic que és bisexual

"Primer de tot, m'agradaria mostrar el meu màxim agraïment cap a Josh Cavallo per compartir els seus sentiments amb tots nosaltres. I ara dir, com ell, que sí, que es pot jugar a futbol sent, com jo mateix em considero, o qualsevol altra cosa.I avui prenc la decisió de seguir amb el missatge que va llançar fa uns dies aquest jugador. Des de fa massa poc temps, vaig prendre el camí de, ser jo amb la meva família, ser jo amb els meus amics, ser jo amb els meus companys de futbol... En definitiva, ser jo amb tothom qui m'envoltava, fos més o menys proper,de mi. Almenys ara com ara, no vull dir qui soc i posar una cara al moviment, ja que, en el meu cas, crec que el més important és més el missatge en si que el nom que figuri en aquesta carta.A més, valoro molt poder continuar sent aquest jo, amb el meu, separat de la meva feina, i el qual tinc tot el dret de protegir. Així i tot, considero que és rellevant fer el pas d'explicar la meva vida més personal, que es vegi que un es pot dedicar a això, més o menys professionalment, independentment de qui i com sigui. Des de fora, podria semblar que això és un fet, que no hauria de fer falta ni dir-ho. PeròA totes aquestes persones, m'agradaria dir-los que després de ser jo soc. Ha estat difícil en certs moments, però, malgrat puntuals fets aïllats, el suport de tot el món del futbol que ha conegut aquest aspecte de mi ha estat la norma. Fer el pas de dir-ho a un company, al principi, costava, però cada cop menys. Idesprés de fer-ho és gran.Per tot això, no puc deixar de donar lesals companys que, com no podria ser d'una altra manera, m'han donat suport, dels quals n'he sentiti laperquè sabien que la situació no era molt normal, però que devia ser-ho.Per acabar, espero que, com deia, això puguique les coses siguin com han de ser, que qualsevol pugui ser com sigui que vulgui ser, sense témer lesd'estimar diferent, sentir atraccions diferents o ser algú que se surt de la norma, però la forma de ser de la qual el fa sentir en pau amb ell mateix".