Manresa municipalitza tot el sector de la Fàbrica Nova que acollirà un segon campus universitari

Un edifici històric i una operació "històrica"

Un acord amb consens de tots els grups municipals

La Fàbrica Nova, símbol industrial de Manresa

Després de 20 anys de projecte de desenvolupament comercial fallit degut a la crisi immobiliària, i després dels més de 32 des del cessament de la seva activitat industrial, laengega aquest divendres un projecte que convertirà tot el sector en un. Més enllà del seu desenvolupament, per primera vegada, els més de 80.000 metres quadrats que composen el solar -incloses les piscines i el parc de Sant Ignasi-, seran de titularitat pública, de, en una adquisició a Inmocaixa per part de l'Ajuntament de Manresa de, pagament que també inclourà, el desenvolupament que s'ha fet de via i plaça Sant Ignasi, Baixada dels Drets i entorn. L'operació inclou tot el solar i l'edifici, símbol industrial i sindical de Manresa.Així ho ha anunciat l'alcalde,, aquest divendres al migdia en el mateix recinte de la Fàbrica Nova davant de representants de tots els grups municipals, professionals de l'Ajuntament, representants dels tres barris afectats, Escodines, Sagrada Família i Vic-Remei, i membres de la UPC Manresa.La Fàbrica Nova de Manresa va ser un dels recintes firals tèxtils. En el seu punt àlgid hi van treballar més de 3.000 persones simultàniament –la immensa majoria dones- i va representar unper a la ciutat. Ubicada en una zona cèntrica del municipi, l'any 1989 va tancar portes i, des de llavors, són molts els projectes urbanístics que s'hi han volgut fer, tots privats. Entre els quals, la construcció d'una gran superfície comercial amb galeries, sales de cinema, oficines i hotels. Res de tot això ha tirat endavant i, finalment,, l'Ajuntament ha comprat el recinte per 12,3 milions d'euros amb l'objectiu d'ubicar-hi un gran projecte universitari vinculat a la UPC, del qual, de moment, no s'han donat detalls. "És un dia històric", ha assegurat l'alcalde.Dia històric a Manresa. Després de 20 anys de projectes urbanístics privats fallits, l'Ajuntament ha anunciat la compra de la Fàbrica Nova, un enorme recinte firal. S'hi construirà un gran projecte universitari vinculat a la UPC, fet que permetrà transformar tota la zona i relligar barris que, fins ara, han estat separats per un gran terreny amb l'accés totalment barrat.La compra a–propietari del recinte- té un cost total de 12,3 milions d'euros, que l'Ajuntament hi farà front amb tres pagaments. "No és la primera vegada que l'Ajuntament de Manresa ha de fer front al pagament de quantitats econòmiques molt importants. Però, perquè tenim un projecte al darrera, perquè volem transformar el model i passar d'un model basat en les grans superfícies comercials a un projecte públic basat en l'ensenyament.", ha explicat l'alcalde.La compra es fa amb el suport de tots els grups municipals de l'Ajuntament, que aquest divendres han estat presents en la roda de premsa que s'ha fet per anunciar la compra. "Hi ha uni això és símbol que es tracta d'un acord que fa molts anys que esperàvem", ha subratllat Aloy per a qui, ha admès, el futur de la Fàbrica Nova ha estat "l'obsessió" del seu mandat.Els representants dels grups municipals, que també han intervingut, han destacat la importància de l'operació i i l'esperança en veure-hi desenvolupat el projecte universitari. "És un acte de fe, com també ho va ser el primer edifici que es va desenvolupar a les Bases on ara hi ha el campus universitari", ha raonat el socialista. Tant ell comde Ciutadans, comde Fem Manresa, han destacat el fet que s'hagi municipalitzat el sector, "però això també comportarà que en el futur no es podrà culpar a ningú si les coses no surten bé", ha puntualitzat González.La Fàbrica Nova de Manresa ha estat un dels recintes firals més importants de tot Catalunya. És l'empresa que més gent ha ocupat a la ciutat, i també el lloc on s'han viscut elsmés significatius dels darrers 120 anys, com la. L'edifici és obra de, un arquitecte molt conegut de Barcelona a principis del segle XX, amb obres com la presó Model o el teatre Tívoli. Des de l'any 2012, la Fàbrica Nova està protegida i catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El 2022 es commemorarà el centenari de la col·locació de la seva primera pedra.

