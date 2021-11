Els cinc consells de Salut per evitar la grip

Després d'un any i mig convivint amb el, aquesta tardor, després que es donés per finalitzada la cinquena i última onada de la, Salut alerta del. No és una novetat, ja que el virus de la grip sempre ha estat present en la societat a la tardor.Amb un 74,4% dels catalans vacunats amb pauta completa contra la Covid, l'objectiu de les autoritats sanitàries és no col·lapsar els centres d'atenció primària i hospitals amb pacients de grip. Per aquest motiu, des de Salut donenRenta't les mans amb freqüència, ja que els virus es troben sovint a les superfícies que toquem.Utilitza mocadors d'un sol ús.Posa't correctament la mascareta. Els virus es transmeten per l'aire i la mascareta, com hem comprovat amb la Covid, és un bon mètode aïllant.Ventila els espais tancats.Vacuna't si estàs embarassada, pateixes una malaltia crònica o tens més de 60 anys. Ajudaràs el teu sistema immunitari.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor