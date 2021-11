CCOO ratifica la vaga general a tot l'Estat de la indústria càrnia

Prou "precarietat"

La patronal no vol traslladar al conveni els beneficis obtinguts i no accepta les propostes d'increment salarial i reducció de la jornada, de més igualtat i altres matèries importants que estem plantejant a la mesa de negociació#TreballDigneCàrnies#carneSinFraude pic.twitter.com/8Y9NQcCCPG — CCOO Indústria Catalunya (@FICCOOCat) November 5, 2021

Elshan acollit aquest matí la reunió dede les, que s'han refermat en laa tot l' anunciada junt amb la UGT , eli els dies feiners del, per a posar "fi a unes pràctiques empresarials d'explotació laboral inacceptable en la societat actual", tal com ha manifestat durant la trobada sindical, secretari general de les CCOO d'Indústria de Catalunya.Més ded'aquest sector a tot l'Estat són cridats a participar en aquesta vaga general. Els sindicats insten laper a intentar reconduir la situació i evitar un conflicte "dur i històric". Des de CCOO, a més, alerten que si la convocatòria es porta a terme, suposarà l'aturada del quart sector industrial més important de l'estat espanyol i que pot provocar. "I més a les portes d'un pont com el de desembre", ha remarcat Jose Antonio Hernández.L'aturada té l'objectiu dei millorar lesdei dedel sector a través del conveni col·lectiu estatal, que fa mesos que es negocia sense "avenços". Els sindicats avisen que el marc laboral podria canviar d'aquí a un mes, quan expira el termini fixat per Brussel·les per a millorar la regulació del món del treball, i que això pot tenir greus conseqüències per al sector."El sector carni no ha parat de créixer en l'última dècada, però lano vol traslladar aquestsa la mesa dedelestatal", ha remarca de d'Olot el responsable estatal de negociació col·lectiva de CCOO d'Industria, Vicente Canet.Canet assegura, a més, li que han exportat unde més. "Tot i això, tenen els treballadors en una situació precària", insisteix. Però, no solament això: "El que planteja la patronal a la taula de negociació és més: més hores de flexibilitat, que els nous contractes incloguin l'obligatorietat de treballar en cap de setmana o", afirma Canet. "L'únic que busquen són vies per abaratir costos i pagar menys a les persones que treballin al sector", ha afegit.Per la seva banda, el secretari general de CCOO d'Indústria a Catalunya, ha dit que el que busquen els sindicats és "" d'una indústria que és la quarta d'Espanya i la primera del sector alimentari a Catalunya. "És un sector fonamental per a l'economia del nostre país, que no ha parat de guanyar diners i això no es correspon amb la situació dels treballadors", ha reblat Hernández.En aquest sentit, Canet afirma que el sector carni factura a tot l'estat espanyol més de 28.000 MEUR i que la convocatòria afecta més de 100.000 persones de 3.000 empreses. "Si el conflicte va 'fins al final', hi haurà problemes d'abastiment. Esperem que rectifiquin el més aviat possible", ha remarcat Canet. "Lano és mai l'objectiu, és l'. La patronal hauria de reconsiderar la seva posició i mentrestant no hi haurà pau social, sinó conflicte", ha afegit Hernández.La indústria càrnia és el, amb un pes delindustrial. Ocupa unes 34.000 persones i produeix més de, especialment relacionada amb el sector, de tan gruix a la Garrotxa i altres comarques catalanes (Osona, Segrià, etc.), amb unarreu del país.

