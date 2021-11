La productora Taller Vídeo preestrena aquest divendres el documental L'Escamot pirinenc, dirigit peri realitzat peri que redescobreix una de les moltes pàgines de la Guerra Civil que encara són poc conegudes. En aquest cas, el documental recrea la història de la, elde Catalunya.És un documental basat en fets històrics però amb una visió actual, que combina el drama de la guerra i la memòria històrica amb la recreació moderna gràcies a la passió́ per la muntanya. És el nexe que uneix els onze recreadors delL'acte tindrà lloc a lesdel carrer Balmes, 208. No és pas per casualitat, sinó perquè allí hi va haver la seu a Barcelona de la caserna del regiment.Elal fer llum de nou sobre un regiment que va jugar un paper important en la guerra al Pirineu, pot ajudar a desfer alguns tòpics. L'acte començarà a les vuit del vespre i comptarà amb l'assistència desupervivent del regiment. Es presentarà i passarà el documental i a les 21,30 hi haurà l'actuació dels recreadors, uniformats, acompanyats per les cançons del músic Ramon Redorta.El regiment es va crear a partir de les, constituïdes l'agost del 1936, i es va nodrir bàsicament de membres di de grups que se situaven en els sectors més radicals del nacionalisme. També hi havia gent prtocedent del CADCI, l'estudiantil FNEC o ERC. Majoritàriament, elss eus integrants eren persones amb certa formació. De fet, hi havia gent de la Unió Excursionsiat de Catalunya.El regiment es va integrar en l'i va establir-se a la Molina, on va fer tasques de vigilància fronterera. Però a mesura que el conflicte avançava, va participar en la defensa deli en la, a ser molt valorat com un regiment disciplinat. També es va mobilitzar per plantar cara als grups anarquistes incontrolats de laQuan el govern de la República va assumir tot el comandament de les forces militars, el regiment pirinenc es va integrar en l'exèrcit de la República.Un dels seus caps va ser Joficial ferit greument durant la guerra i que després va participar en la Resistència francesa. De retorn a Catalunya, va ser empresonat un temps. Era advocat i en els inicis de la Transició va col·laborar amb, dirigent en aquell moment del partit Esquerra Democràtica de Catalunya.

