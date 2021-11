Un poble català, entre els 15 més bonics d'Europa per a la CNN

El rànquing dels 15elaborat per la cadena nord-americana CNN inclou el petit municipi de, al Baix Empordà. En la llista, amb els pobles sense ordenar, també hi tenen lloc viles com ara Mazara del Vallo (Itàlia), Nafplio (Grècia), i Roscoff (França).La CNN destaca de Regencós la seva "pau" i "tranquil·litat". El poble té 276 habitants i, segons la cadena de televisió dels Estats Units, es diferencia de municipis de "costa turística" més populars ubicats a la Costa Brava. El rànquing destaca que el municipi del Baix Empordà es troba enmig d'unai que encara conserva les seves muralles antigues, cases de pedra i una "església bonica" del 1815.La web del municipi descriu així la localitat: "El nucli de població està format per unes 50 cases entorn de l'església del poble. Els carrers són estrets i curts, la població es dedica principalment a l'agricultura de farratge, cereals, vinyes i olivars." Regencós destaca com a llocs d'interès per als visitants les restes de la xemeneia de la fàbrica de rajols “Cal Torradillo”, els paratges naturals de la Riera dels Molins i la Riera de Saltseseugues, i la Font de Regencós.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor