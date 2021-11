Enquesta | És Xavi la solució als problemes del Barça?

Ja és oficial:és el nou entrenador del Barça. Així ho ha anunciat l', el seu club a Qatar, després que el club blaugrana hagi decidit pagar la clàusula per assegurar-se el relleu de. La situació de l'entitat no és ideal per al de Terrassa, que recull un equip novè a la Lliga i sense marge d'error a la Champions. L'economia del club, endeutat fins al moll de l'os, tampoc convida a l'optimisme.​​

