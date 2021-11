Sanitat finançarà la reproducció assistida a persones trans amb «capacitat gestant»

La ministra de Sanitat,, ha signat aquest divendres unaministerial quesufragada per laa persones trans amb capacitat de gestar i el recupera per aSegons el Ministeri de Sanitat, aquesta modificació dels criteris d'accés beneficiaràa l'Estat espanyol. L'executiu del PP de Mariano Rajoy va restringir el 2014 l'accés a aquest tractament i va limitar-lo a dones heterosexuals amb problemes de fertilitat. La limitació va deixar fora dones sense trastorns de fertilitat, però que no tenen parella o són homosexuals.Tanmateix, autonomies com Catalunya van mantenir la prestació. Ara, amb la revocació de l'anterior ordre del PP ja no serà discrecionalitat de les comunitats prestar aquest servei sinó que el finançament del tractament a aquests col·lectius s'haurà de garantir arreu de l'Estat espanyol.El govern espanyol ja va anunciar a mitjans de 2018 la voluntat de recuperar aquest dret a partir del primer semestre de 2019, però la nova ordre no s'ha signat fins ara. En l'acte de signatura, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat que es tracta d'una

