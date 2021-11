La inexperiència enpot donar peu a errades que poden notar-se a la butxaca o fins i tot acabar implicant una multa per al contribuent. Per evitar-ho és útil conèixer quines són les errades més freqüents, que tenen a veure amb la paperassa davant l'Administració i les desgravacions fiscals.Cal saber que el primer que s'ha de fer quan una persona es fa autònoma és donar-se d'alta a la Seguretat Social. És obligatori fer-ho en els 60 dies previs a iniciar l'activitat. És després -o simultàniament, si es fa online- quan cal demanar l'alta a Hisenda.Els autònoms poden deduir-se l'IVA de despeses necessàries per al nou negoci, com ara el mobiliari o el material d'oficina. Ara bé, cal esperar a donar-se d'alta a Hisenda per començar a comprar productes dels quals es vulgui deduir l'impost.En la inscripció en el règim d'autònoms cal triar el codi corresponent a l'activitat que es desenvolupa, i se'n pot triar més d'un. Seleccionar l'epígraf adient és important perquè si no es fa, es pot rebre una sanció d'almenys 250 euros.Els autònoms que es donen d'alta per primer cop poden acollir-se a la tarifa plana, que permet pagar cotitzacions reduïdes a la Seguretat Social durant un període inicial. Ara bé, cal sol·licitar-ho en el moment de l'alta, ja que després ja no es podrà demanar.Si es treballa des de casa, es pot deduir l'IVA del lloguer o la hipoteca i dels subministraments, com ara la llum, l'aigua o la connexió a internet. Però no és automàtic. Cal indicar que es treballa a casa en emplenar el model 036/037 i fer constar quants metres quadrats de l'immoble es destinaran a l'oficina, ja que la desgravació és proporcional.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor