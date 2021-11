Aquest és el significat real del xandall verd d'«El juego del calamar»

ha tingut un impacte més enllà de les pantalles, també en el món de la moda. Per exemple, la venda de lesblanques que porten els jugadors s'han disparat. Les vendes del model slip-on en color blanc han augmentat un 7.800% des que es va estrenar la sèrie, convertint-se en una de les noves tendències de la temporada.Però això no és tot. Les cerques a Internet deretro verds, com els que porten els protagonistes, també han crescut de manera considerable en les últimes setmanes. Això ha fet que moltes persones es preguntessin el perquè d'aquest outfit a la sèrie.La directora d'art de la sèrie,, va revelar les raons en una entrevista al web Korea JoongAng Daily. En concret, va assenyalar que havien triatpel “Moviment Saemaul, una iniciativa política del president”. I és que aquesta és la vestimenta que feien servir els nens per a anar al camp en la dècada dels 70. Aquest moviment, que va impulsar econòmicament Corea del Sud, es va basar en la millora de les condicions de vida en el medi rural.“Pot semblar retro i kitsch, però té el seu encant nostàlgic”, va afegir.Per a les”, va comentar Chae Kyoung-sun. La directora d'art també va destacar que aquests dos colors delimiten els ambients de la sèrie: “Els passadissos dels dormitoris dels guàrdies emmascarats estan pintats de verd, mentre que la major part del laberint d'escales és rosa”.

