Barcelona guanyarà 4.500 habitatges de lloguer assequible

La nova societat mixta Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), participada en un, un 25% per l’i el mateix percentatge per, neix perde lloguer assequible a la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana., ha destacat l’objectiu d'HMB com a prioritari: "Som el país d’Europa on les familiars llogateres destinendel sou a pagar el lloguer". Per aquest motiu, el preu dels lloguers estarà per sota del preu actual del mercat,La societat mixta neix com a pionera amb l’objectiu de garantir "lloguer protegit de per vida", afirma Colau, que pretén que "Barcelona siguiAfegeix que té la "convicció que, avançar en el que esperen que fem, atendre una de les necessitats més urgents". Ha destacat, a més, que volen ", un dels béns més preuats i escassos per fer política", i que per fer-ho, el cedeixen a les empreses privades, les quals aportaran "finançament i experiència".Per a lade construcció està previst que es construeixin 6 solars, 3 a la ciutat de Barcelona i 3 a altres localitats de l’àrea metropolitana que no s’han especificat. En total,que, segons l’alcaldessa de Barcelona, seran l’habitatge peraproximadament.Però els objectius van més enllà de la prioritat per garantir, i és que la construcció d’habitatges es farà sota el paraigua de la lluita contra el, avisa Colau. "S’està produint la cimera de Glasgow, en aquests habitatgesexplica l’alcaldessa entre altres mesures conscients amb el medi ambient.Des de, el conseller delegat, afirma que "l’habitatge és una responsabilitat que ens implica a tots" i que lade lloguer. Des de, conseller delegat adjunt de l’altra actora privada, parla "d’orgull pel projecte, que és ambiciós i pioner"., vicepresident executiu dei alcalde de Cornellà, destaca que el projecte “és una realitat ràpida”, perquè la construcció s’espera que duri uns 3 anys, tot i que avisa que “tenim pressa, ganes i ambició”.Per altra banda, Colau ha afirmat que estan treballant perquè esi “es faciliti premiar a empreses que volen contribuir al lloguer assequible”, en aquest sentit “la fiscalitat és francament millorable per exemple pel que respecta a l’IVA” avisa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor