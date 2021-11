, aquest passat, segons ha avançat el mitjà Tots21 i han confirmat fonts del cos dels Mossos d'Esquadra a. L'avís s'ha rebut cap a dos quarts de 10 de la nit.Per part dels Mossos s'ha exposat a aquest diari que resten amatents als resultats de l'autòpsia que s'ha de practicar al cadàver per determinar les causes de la mort i esclarir si aquesta ha estat violenta o s'ha produït per causes naturals. El cos ha estat trobat al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor