Confusió entre els motoristes: poden circular pel voral?

Elspateixen una confusió des del desembre l'any passat. El govern espanyol va anunciar reformes en matèria de trànsit i seguretat viària i la Direcció General de Trànsit (DGT) va anunciar a les xarxes: "Els guants seran obligatoris, podran circular pel voral en vies embussades i es donaran punts per cursos voluntaris de conducció segura".Aquest missatge va causar que molts conductors de motocicletes pensessin que ja poden circular pel voral en determinades situacions sense risc de multa. Però no és així, ja que encara no s'ha aprovat una reforma delque ho autoritzi. El missatge de la DGT era imprecís: anunciava una reforma futura.Molts conductors han rebuti ho han denunciat a les xarxes socials. Segons la DGT, el canvi pendent permetrà que els motoristes circulin pel voral en zones congestionades, a 40 quilòmetres per hora com a màxim i "en coordinació amb el titular de la via" però no circulant entre els cotxes, per evitar situacions de risc, recull La Vanguardia.Ara com ara, tanmateix, està. Només hi poden circular vehicles de tracció animal, vehicles per a persones de mobilitat reduïda, vehicles especials amb la massa màxima autoritzada que reglamentàriament es determini, bicicletes i ciclomotors. Si una motocicleta circula pel voral, comet unaque comporta 200 euros de multa.​​​

