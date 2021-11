Troben mort un dels operadors de càmera del rodatge d'«Indiana Jones 5»

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Una nova desgràcia colpeja la indústria del cinema de Hollywood., un operador de cambra de 54 anys que ha treballat en pel·lícules de franquícies tan populars com, ha mort aquest dijous quan formava part del rodatge de la cinquena entrega d'Indiana Jones. Segons informen els mitjans nord-americans,, on s'allotjava mentre es filmava el film.En un comunicat, Disney, l'estudi després de la producció del film, ha lamentat la mort d'"un company d'increïble talent i membre de la comunitat cinematogràfica que trobarem molt a faltar". Les autoritats encara estan investigant la causa de la seva mort, tot i que, segons informa, tot indica que Cupac va morir per causes naturals.El tècnic, que també ha treballat a, la seqüela deo la més recent Venom: Habrá Matanza, va ser una de les últimes incorporacions a l'equip d'Indiana Jones 5, el rodatge i la data d'estrena del qual ja han patit diversos retards.Ara, la mort de Cupac podria suposar un nou endarreriment de l'estrena del film protagonitzat de nou per, que té previst que arribi als cinemes el 30 de juny de 2023. La pel·lícula dirigida per, que va substituir Steven Spielberg al capdavant de la producció suposarà presumiblement l'última aventura de Ford com el mític arqueòleg. Un personatge amb què va debutar el 1981 al film i que ha recaptat a taquilla gairebé 2.000 milions de dòlars amb les seves quatre entregues anteriors.

