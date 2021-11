Troben una persona morta a l'estació de Sants

Treballadors d'Adif han trobat aquest divendres al matí unaa l', tal com ha avançat la SER i ha confirmat Tot Barcelona. El cadàver s'ha localitzat al voltant de les 5.00 de la matinada i tot apunta que és unaEls Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i, per ara,, ja que no s'aprecien indicis de criminalitat. El cos sense vida s'ha trobat en una de les andanes de l'estació i ha obligat a tallar la circulació a les vies 8 i 9 fins a les 8.00 del matí.

