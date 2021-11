Marlaska descarta que la policia espanyola deixi d'usar pilotes de goma a Catalunya

🔴 Grande-Marlaska, ministre de l'Interior: "Les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuen amb criteris de proporcionalitat. Perdre un ull és una autèntica tragèdia" https://t.co/TJsQM4dBlP pic.twitter.com/Ph5kEkMSNp — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) November 5, 2021

El ministre de l'Interiorha descartat que els agents de la policia espanyola deixin d'utilitzar les pilotes de goma a Catalunya, munició que està prohibida al país des de l'abril del 2014. El problema, però, és que no la poden fer servir els Mossos d'Esquadra però si els agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.En aquest sentit, Marlaska ha volgut deixar clar en una entrevista aque "les forces de seguretat faran servir sempre el principi de proporcionalitat" i ha assegurat que perdre un ull "és una tragèdia". El ministre ha estat interpel·lat per aquesta qüestió arran de la notícia que es va conèixer ahir sobre un tercer jove que va perdre un ull durant les manifestacions de la sentència del Suprem, el 2019 Per altra banda, el responsable d'Interior del govern espanyol ha volgut deixar clar que la comissaria de la policia situada a la Via Laietana no es mourà de lloc i ha elogiat la feina dels agents destinats allà., però durant la dictadura. Ara les forces de seguretat es vesteixen de valors democràtics", ha reblat Marlaska, que ha volgut remarcar el context de les queixes que pesen contra la comissaria situada al Gòtic de Barcelona.En una altra qüestió, Marlaska ha informat que des del ministeri estan treballant de manera conjunta amb la conselleria de l'Interior que lideraper tal. "Es fa pensant a dotar els Mossos dels mitjans necessaris perquè facin una feina encara millor", ha explicat. També ha volgut mostrar el seu enorme rebuig contra la violació d'una jove a Igualada i ha recordat que treballen en coordinació amb la policia catalana per erradicar la violència masclista.

