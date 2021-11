Razzmatazz recupera la música en directe amb Stay Homas

Razzmatazz

La popular sala barcelonina de concertsva reobrir el 13 d'octubre les portes després de tenir-les dinou mesos tancada per la pandèmia de la Covid-19 i aquest dijous laha torna a la sala principal de Razzmatazz amb un concert deen el marc delEn aquest context, el codirector de Razzmatazz,, i el director del Cruïlla,, han coincidit en mostrar-seper poder celebrar el concert i també en reclamar que l'. De fet, Torrents espera que el Govern aprovi la mesura en quinze dies.ha pujat a l'escenari de la sala principal de la Razzmatazz quan fa gairebé un any de la publicació del seu(Sony Music, 2020) i d'aparèixer a la llista delsa Espanya durant el 2020, aconseguint gairebé 800.000 oients mensuals a Spotify. El trio ha actuat el dia que tenia previst fer-ho Mala Rodríguez, concert que ha hagut de ser cancel·lat per motius aliens a l'organització.Guillem Boltó, de Stay Homas, va destacar que a Razzmatazz". Boltó va manifestar que els feia molta il·lusió actuar a Razzmatazz després de 600 dies de tancament sense música en directe a la sala principal. Per la seva part, Klaus Stroink ha recordat que durant aquest any i l'anterior van fer gires amb diferents restriccions per la pandèmia de la Covid-19. Ha admès, per exemple, que cada vegada que anaven a un lloc no sabien si el públic podria estar dret o no. ", però, poder girar i exercir com a músic durant un any tan estrany", ha afegit.El codirector de Razzmatazz, Lluís Torrents, ha remarcat que "i ha assegurat que estan "molt feliços i que l'equip està molt content per tornar a la normalitat després de dinou mesos tancats". Ha admès que aquest període de tancament ha estat "molt llarg i angoixant"."Avui no és dia de retrets, sinó d'estari oblidar tot el que ha passat". Tot i això, Torrents ha recordat que no estan al 100% d'aforament, sinó al 80%. "Ara estem cobrint les despeses, però hem de treballar en condicions i tornar el deute que hem generat". En aquest context,tenint en compte que són "l'únic sector" que obren demanant certificats d'immunització en "espais amb molt baixa capacitat de contagi. No entenem per què aquí estem al 80%", ha afegit.Per la seva part, Jordi Herreruela, director del festival Cruïlla, ha manifestat queperquè es torna a obrir Razzmatazz per fer-hi concerts. "És un dia feliç amb aquesta tripla del, que hem estat un exemple de resistència;, que ha estat el grup emblemàtic d'aquesta època, i, que és l'abanderat de la música en directe". Herreruela ha assenyalat que ", obrin i torni tothom a elles: els artistes, el públic, els programadors i els festivals".En la mateixa línia que Torrentsa les sales, "si es fa amb rigor l'entrada amb passaport sanitari", i que es pugui entrar als concerts sense mascareta.A més d'Stay Homas, Cruïlla Tardor inclou a la seva programació els concerts de Cala Vento, Rayden, Sara Roy, Chica Sobresalto, Shinova, Balkan Paradise Orchestra, Tequila, El Bobe i Caravan Palace.

