Joan Dausà: «Ens passem la vida entretenint-nos aplaudint misèries que no ens fan créixer»

Quines són aquestes misèries?

Per nano el 5 de novembre de 2021 a les 10:13 0 0

Quines són aquestes misèries que diu que aplaudim, senyor Dausà? Concreti, si us plau. Dir vaguetats és molt fàcil. Els lectors de ND ens mereixem que faci l'esforç de precisar. Però la culpa no és seva, és clar, sinó del periodista que no l'ha obligat a concretar.