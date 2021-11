Aragonès, cara a cara amb el seu imitador a «Polònia»: «L'únic president soc jo»

El president de la Generalitat,, s'ha trobat cara a cara amb el seu imitador al "" de. En un divertit gag des de Palau, Aragonès comença barallant-se amb el seu doble per qui és el president real: "Perdona, però per molt que diguin,", afirma mentre la seva hipotètica secretària li explicadel dia. "Tu no dones la talla", diu l'Aragonès real a l'imitador, mentre que aquest li contesta "mira qui parla".Felicitarper la seva victòria alo negociar elsamb lasón algunes de les responsabilitats que se li plantegen a Aragonès, que en escoltar-les, respon assenyalant al seu imitador que "l'Aragonès és ell" i abandona la sala cridant un "Adeu!".

