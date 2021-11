L'arribada del fred deixa una espectacular pedregada a Sabadell

Un home passejant per Torre-romeu Foto: Juanma Peláez



Un home passejant per Torre-romeu Foto: Juanma Peláez

L'estat de la carretera Foto: Juanma Peláez

La precipitació forta ha durat poc més de deu minuts Foto: Juanma Peláez

Els meteoròlegs ja van avisar que amb l'arribada de novembre es desplomarien els termòmetres i, a, a més, ho ha fet, que ha accentuat una mica més. Unaque ha acompanyat aaquest dijous a la tarda vespre.Tot plegat, ha arrencat amb una forta precipitació i que ha derivat amb laque han deixat diversos, i els vehicles estacionats a la via pública,en poc més de deu minuts.Elhavia informat que s'esperava, per aquesta tarda de dijous, tempesta que podria anar acompanyada de calamarsa a l'àrea del litoral i prelitoral i, de fet, as'han registrat 19,2 litres per metre quadrat i 6,2 a​​

