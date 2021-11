El Barça va refusar dos patrocinadors de més de 55 milions d'euros

Elva refusar l'entrada de dos patrocinadors que oferienaparèixer a la samarreta, segons ha explicat l'Agència EFE. Aquestes dues ofertes refusades per la junta dees produeixen quan només falten uns mesos perquè s'acabi el patrocini de Rakuten, que des de fa uns anys és el patrocinador principal del club i de la samarreta delEn concret, una de les propostes era de, una empresa estatunidenca especialitzada en l'intercanvi de, i que oferiamés una bonificació del 20% d'acord amb el rendiment competitiu del primer equip. L'oferta no va convèncer perquè estava vinculada amb un "sector controvertit".Per altra banda, la segona oferta era d'una empresa de l'dedicada a l'. En aquest cas, la proposta va ser de 58 milions d'euros més una bonificació del 15% basada també en el rendiment del primer equip. Laporta veia amb bons ulls aquesta proposta, ja que s'ajustava als valors del club, però el fet que el club demanés més diners i l'adeu devan acabar trencar les negociacions. Amb això, doncs, el Barça encara no troba relleu per a, que acaba contracte el juliol del 2022.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor